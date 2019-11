A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 29 anos, suspeito dos crimes de violação e abuso sexual da filha de 4 anos e de violência doméstica da companheira e mãe da criança, em Peniche, foi hoje anunciado.

Fonte da PJ disse à agência Lusa que o suspeito foi detido após queixa da mulher à GNR de Peniche, no distrito de Leiria.

Após a queixa, a PJ reuniu provas de que o homem terá praticado atos sexuais com a sua filha de quatro anos, sujeitando-a a maus tratos físicos e psicológicos. A mãe da criança era também vítima de crimes de violência doméstica de forma continuada, sendo obrigada também a práticas sexuais por meio de maus tratos físicos e psicológicos.

Após investigação dos factos denunciados, foi emitido um mandado de detenção fora de flagrante delito, no âmbito do qual a PJ deteve o homem. O suspeito está a ser esta sexta-feira ouvido em primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Leiria a fim de lhe serem aplicadas medidas de coação.