Chama-se “Tudo no Amor”, tem letra de Sérgio Godinho para música composta por Hélder Gonçalves (membro da banda), é cantada por Manuela Azevedo e é o novo single dos Clã.

A canção, a primeira a ser publicada do conjunto de temas novos que darão origem a um novo álbum de originais — cuja edição está prevista para a próxima primavera — foi revelada esta sexta-feira nas plataformas digitais, acompanhada por um teledisco realizado, montado e de guião escrito por Vasco Mendes. É os Clã de regresso às novas canções e é os Clã de regresso à boa forma. Ora oiça e comprove:

O próximo álbum dos Clã contará com composições de Hélder Gonçalves e com letras escritas por vários outros compositores. Além de Sérgio Godinho, escreveram para o disco Carlos Tê, Arnaldo Antunes, Samuel Úria e a estreante Capicua, que nunca havia colaborado com a banda na escrita de uma canção, por exemplo.