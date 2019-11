A Câmara do Porto preparou um plano de mobilidade para “garantir a segurança e aliviar as áreas de de maior pressão na cidade” durante a quadra festiva, compreendida entre 30 de novembro e 5 de janeiro.

Uma das medidas é o corte da Rua de Passos Manuel aos fins de semana. A artéria que liga a praça dos Poveiros à Praça D. João I vai ser fechada ao trânsito automóvel durante o último fim de semana de novembro e nos fins de semana de dezembro. Os condicionamentos à circulação automóvel estarão em vigor entre as 13h30 e as 20h30, com exceção da circulação de transportes públicos, dos acessos às garagens do próprio arruamento e das operações de cargas e descargas articuladas com a polícia.

Será também proibido estacionar na Praça do General Humberto Delgado, entre o dia 1 de dezembro e o dia 5 de janeiro, exceto viaturas autorizadas e conforme sinalização no local.

Este sábado está prevista inauguração da iluminação natalícia em 80 ruas da cidade e da famosa Árvore de Natal, junto à Avenida dos Aliados, com 30 metros de altura e 12 metros de diâmetro. Por este motivo, haverá condicionamento de estacionamento e de trânsito com corte total de via trânsito das 13h30 às 20h30, em 16 ruas da baixa portuense (ver na imagem).

Também os transportes públicos irão sofrer alterações, as linhas da STCP vão alterar o percurso neste sábado, incluindo nas paragens término. Nos elétricos, a linha 22 está impedida de atravessar os Aliados e, por isso, não efetuará viagens a partir das 13h30.

Já no dia 22 de dezembro não será permitido estacionar e circular em nove ruas da cidade, entre 13h30 e as 20h30, exceto para transportes públicos.

Música, pistas de gelo e vídeo mapping

A partir deste sábado até ao Dia de Reis o programa de atividades terá direito a música ao vivo, espetáculos de teatro, dança, magia, desfiles cinema, circo, instalações, vídeo mapping, oficinas, mercados tradicionais, contos e pistas de gelo.

Durante a amanhã deste sábado vão estrear-se três mercados de Natal: o Mercado da Alegria, que ocupará o Largo de Santo Ildefonso e a Praça da Batalha (até 31 de dezembro); a feira de artesanato Artes e Ofícios do Porto, localizada na Praça dos Poveiros (até 23 de dezembro); e a Artesanatus Porto, que neste ano se estreia no Jardim de São Lázaro (até 22 de dezembro).

O momento da ligação das luzes está marcado para as 18h, mas antes disso conte com performances, paradas e coros itinerantes pelas ruas da Baixa. A partir das 16h30, Agir, Ana Bacalhau, Irma e Matay juntam-se em palco para um espetáculo exclusivo. Mais tarde, pelas 18h15, será a vez da banda retro The Lucky Duckies recordar os clássicos dos anos 20 a 60 e percorrer alguns dos mais populares temas de Natal, incluídos no seu último álbum, “Lucky Christmas”, lançado em 2018.

Ao habitual fogo de artifício vai juntar-se um espetáculo multimédia na fachada da Câmara Municipal, intitulado “Postal de Natal”. Neste dia serão também abertas duas pistas de gelo natural que vão funcionar até 12 de janeiro, uma na Praça de D. João I e outra em plena Rotunda da Boavista. No feriado do dia 1 de dezembro as duas pistas vão ter acesso gratuito durante o período da manhã, até às 13h.

As tardes dos sábados e domingos do mês de dezembro na Avenida dos Aliados vão ser animadas com espetáculos de teatro e dança gratuitos, inspirados no Natal e apresentados por diversas companhias, como Centro de Dança do Porto ou a Marionetas da Feira.