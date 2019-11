As circunstâncias em que o “incidente terrorista” aconteceu na tarde desta sexta-feira, na London Bridge, no centro de Londres, são “pouco claras”. É a própria polícia londrina a admiti-lo. Mesmo depois de a conferência de imprensa por volta das 16h30, persistem algumas dúvidas: quantas pessoas foram esfaqueadas? Há ou não vítimas civis mortais? Quantos eram os atacantes?

Enquanto as perguntas permanecem sem resposta, o Observador reúne tudo o que se sabe, até ao momento, sobre o incidente que está a ser investigado como terrorismo. Este artigo vai ficar em atualização durante o resto do dia.

Pelo menos um homem atacou, ao início da tarde desta sexta-feira, várias pessoas com uma faca, na London Bridge, no centro de Londres;

Há, pelo menos, dez feridos — dois em estado grave — de acordo com o jornal The Guardian. A polícia, no entanto, fala apenas num “número de pessoas esfaqueadas”, sem indicar o estado em que se encontram. O presidente de Londres, que não avança com um número, diz apenas que algumas pessoas ficaram “gravemente feridas”.

A imprensa britânica acrescenta que haverá uma vítima mortal, além do atacante, mas essa informação ainda não foi confirmada pela polícia;

Na sequência do ataque, a polícia londrina foi chamada às 13h58. No local, alvejou o atacante, que acabou por morrer no local. A polícia chegou a avançar também que um homem foi detido na sequência do ataque — suscitando a dúvida sobre quantos eram os atacantes ou se o que morreu tinha sido detido;

O suspeito que foi baleado na London Bridge estava a usar um engenho explosivo, mas que era falso. Agentes especiais da polícia foram mobilizados, depois dos relatos que diziam que o homem tinha um explosivo, mas, rapidamente, perceberam que o engenho não era real e que terá servido apenas para assustar a população.

*Artigo em atualização