O estado do Ohio, nos Estados Unidos da América, apresentou um projeto de lei que obriga os médicos a “reimplantarem embriões de uma gravidez ectópica”, um procedimento que a comunidade científica diz ser “impossível”. Os médicos que não cumpram podem, segundo prevê o diploma, ser condenados a prisão perpétua ou, no limite, a pena de morte.

Para perceber melhor o imbróglio originado pelo projeto de lei, apresentado por dois membros do partido Republicano, importa perceber o que é uma gravidez ectópica — uma gravidez em que o embrião se desenvolve fora do útero, geralmente na trompa de Falópio (que liga os ovários ao útero). Mas vamos por partes. O ovário liberta um óvulo que segue depois pelas trompas de Falópio. É geralmente aí que a fecundação do óvulo por um espermatozoide acontece, implantando-se no útero. Só que se a trompa estiver bloqueada (por exemplo, devido a uma infeção), o óvulo fecundado pode permanecer na trompa, acabando por aí se desenvolver, o que pode ser fatal para a mãe. A única solução é retirar o embrião.

O que quer agora o estado do Ohio? Que esse embrião, depois de removido das trompas de Falópio, seja “reimplantado” no útero.

Esta é a segunda vez que os legisladores no Ohio insistem na matéria. E a segunda vez que os obstetras e ginecologistas tentam explicar que o procedimento é “medicamente impossível”. “Não acredito que estou a escrever isto outra vez, mas isto é impossível”, escreveu o obstetra David Hackney na rede social Twitter. “Iremos todos para a prisão.”

The new Ohio HB413, p.184: To avoid criminal charges, including murder, for abortion, a physician must “…[attempt to] reimplant an ectopic pregnancy into the women’s uterus”

I don’t believe I’m typing this again but, that’s impossible.

We’ll all be going to jail@ACOGAction pic.twitter.com/KtnNRShZLW

— David N Hackney MD, FACOG (@DavidNHackney) November 19, 2019