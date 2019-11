As reformas mais baixas, até 877 euros, deverão subir 0,7% no próximo ano. O Instituto Nacional de Estatística (INE) revelou esta sexta-feira uma estimativa provisória do valor da inflação média dos últimos 12 meses, sem habitação, que influencia o valor do aumento automático, e que deverá ficar nos 0,24%.

A lei define que as pensões sejam atualizadas com base numa fórmula que inclui a média da habitação sem inflação nos últimos 12 meses registada em novembro — 0,24%, segundo a estimativa provisória —, assim como a evolução do Produto Interno Bruto (PIB) nos últimos dois anos. A fórmula depende consoante os rendimentos.

Assim, se a média do crescimento da economia nos últimos dois anos superar os 2%, como deverá acontecer, o mecanismo automático estipula que as pensões até cerca de 877 euros (dois Indexantes de Apoios Sociais – IAS) sejam aumentadas à taxa de inflação média sem habitação (0,24%) acrescida de um bónus de 0,5 pontos percentuais. Ou seja, 0,74% — valor que é arredondado para 0,7%. Por outras palavras, para uma pensão de 800 euros, o acréscimo será de 5,6 euros.

Para quem ganha acima desse valor e até seis IAS (cerca de 2.632 euros), o aumento corresponde à inflação (0,24%). A partir desse valor de pensão, o aumento é igual à inflação reduzida de 0,25 pontos percentuais. Por isso, neste caso, não haveria aumento. Resta agora aguardar pelo valor definitivo do INE, divulgado em dezembro, para saber como, e se, vão evoluir estas pensões mais altas.

(Em atualização)