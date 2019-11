Um homem foi detido pela Polícia Judiciária de Leiria por suspeitas de ter abusado sexualmente da filha de quatro anos e de ter agredido a mulher num quadro de violência doméstica.

O caso ocorreu em Peniche, confirma o comunicado das autoridades. Em causa está a suspeita de crimes de abuso sexual de crianças, violação, ambos agravados, e violência doméstica.

O homem tem 29 anos e é eletricista, especifica a Polícia Judiciária. Segundo as autoridades, o suspeito “praticou atos sexuais de relevo com a sua filha de 4 anos de idade” e “constrangeu a sua companheira a práticas sexuais, num quadro de violência doméstica através de maus tratos físicos e psíquicos, infligidos sobre as duas vítimas”.

O caso levou à emissão de um mandado de detenção fora de flagrante delito pelo Departamento de Investigação Criminal das Caldas da Rainha.