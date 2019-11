A rádio Oxigénio, especializada em música de dança, vai celebrar 20 anos de existência com 20 batalhas de djs. As chamadas DJ Battles, que consistem em colocar duas pessoas a construir em simultâneo e no momento um set musical partilhado, acontecerão todos os dias entre a próxima segunda-feira, 2 e quarta-feira, 6, sempre às 9h, 12h, 15h e 19h. Os sets poderão ser ouvidos em direto na rádio.

Para levarem as suas escolhas musicais à rádio, a Oxigénio convidou “músicos, djs, produtores” e até representantes de “lojas de discos e editoras independentes”, revela um comunicado enviado à imprensa. Deu-lhes ainda liberdade para fazerem “escolhas musicais dentro e fora do universo Oxigénio, num tango de memórias, histórias e BPMs [batidas por minuto, que definem o ritmo dos temas]”.

Entre as “batalhas de DJ” que se ouvirão, naturalmente amigáveis e colaborativas, estarão sets partilhados por Maze (rapper e produtor musical que faz parte do grupo Dealema) e Marta Ren, Shera Vai (da editora Percebes) com um convidado surpresa, To Riccardi com DJ Vibe, Álvaro Covões (promotor de concertos e festivais e diretor da Everything is New) também com um convidado surpresa e Moullinex igualmente com um parceiro por desvendar.

Pode consultar a lista de batalhas musicais e as horas a que estas acontecerão (e serão transmitidas em direto) abaixo:

Segunda-feira 02 de dezembro

09h00

Mariana Barosa vs Ricardo Guerra

12h00

Maze vs Marta Ren

15h00

DJ Glue vs MAF

19h00

Jorge Caiado vs Nery

Terça-feira, 03 de dezembro

09h00

Odete vs convidado surpresa

12h00

Nuno di Rosso vs Mojo Hannah

15h00

Sheri Vari (Percebes) vs convidado surpresa

19h00

Álvaro Covões vs convidado surpresa

Quarta-feira, 04 de dezembro

09h00

Slize (Mais Baixo) vs Rocky Marsiano

12h00

Ernesto Honesto (Simply Rockers Sound System) vs Ricardo Saló

15h00

Rastronaut vs Aka Corleone

19h00

Darksunn (Monster Jinx) vs DJ Kronic (Parkbeat)

Quinta-feira, 05 de dezembro

09h00

Carpet&Snares vs Flur

12h00

Karlon vs Batida

15h00

Xinobi vs convidado surpresa

19h00

Kaspar vs Kwan

Sexta, 06 de dezembro

09h00

DJ Sahid (Mano a Mano) vs Chicolaev

12h00

Deddy Dread vs Nelassassin

15h00

To Riccardi vs DJ Vibe

19h00

Moullinex vs convidado surpresa