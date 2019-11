Uma viagem “da Terra até à Lua” é a proposta da edição 2019 do Óbidos “Vila Natal”, que abre esta sexta-feira portas na vila onde até ao dia 5 de janeiro de 2020 a organização espera 140 mil visitantes.

Pôr “todos os visitantes com a cabeça na Lua e os pés na Terra” é o objetivo da Óbidos Criativa, empresa municipal responsável pelo evento que, segundo o administrador da empresa municipal, Alexandre Ferreira, terá como novidades “espetáculos divertidos, viagens no vaivém espacial ou corridas nos bumper cars que vão estar instalados na pista de gelo sintético”.

O recinto contará ainda com um parque de neve artificial, um labirinto feito com materiais recolhidos nas praias e um circuito de arborismo com passadiços à altura das arvores.

A organização lança este ano um bilhete família, com três versões: dois bilhetes inteiros e dois bilhetes de criança por 20 euros; dois bilhetes inteiros e três bilhetes de criança por 24 euros; e dois bilhetes inteiros e quatro bilhetes de criança por 28 euros.

Já o bilhete individual mantém o preço de sete euros para adultos e cinco euros para crianças, em ambos os casos acrescidos de um euro caso pretendam andar na roda gigante.

O Óbidos “Vila Natal” conta com um orçamento de 350 mil euros e a organização estima atrair o mesmo número de visitantes da edição anterior, ano em que o recorde de público foi batido, com cerca de 140 mil pessoas a passar pelo certame.