A banda portuguesa Xutos & Pontapés vai dar um concerto no próximo ano acompanhada pela Orquestra Filarmónica Portuguesa. O espetáculo está agendado para o dia 1 de maio e acontecerá na Altice Arena (antigo Pavilhão Atlântico), em Lisboa.

O concerto em maio de 2020 é promovido como um espetáculo que comemora os “40 anos de carreira” do grupo, que se celebraram este ano. “Não faltarão todos os grandes êxitos destes 40 anos de história”, promete a descrição oficial do concerto.

Desta vez os Xutos desafiaram o Maestro Osvaldo Ferreira e a Orquestra Filarmónica Portuguesa, para se juntar aos 4 músicos. Em palco estarão mais de 70 músicos e instrumentos clássicos tocando as músicas com arranjos do português Mário Laginha, o brasileiro Ricardo Cândido, o norte americano Saunders Choi e o francês Nicolas Mazmanian, numa experiência musical única”, lê-se.