Por um lado, Portugal calhou no chamado “grupo da morte”, o teoricamente mais exigente de todos, com as últimas duas campeãs do mundo; por outro, Portugal ficou no Grupo F cujas cidades-sede são Munique e Budapeste, o agrupamento cujos locais que vão receber jogos têm menor distância entre si.

Se no Grupo A, com Itália, Turquia, País de Gales e Suíça, os jogos vão obrigar a deslocações de mais de quatro mil quilómetros de Roma, a capital italiana, até Baku, no Azerbaijão, o Grupo F de Portugal vai ser disputado entre a Alemanha e a Hungria e entre duas cidades separadas por 650 quilómetros, ou seja, por um voo direto de pouco mais de uma hora.

A Seleção Nacional já sabe que vai arrancar o Euro 2020 contra o adversário que ainda não conhece, ou seja, com um dos vencedores do playoff, a 16 de junho em Budapeste, no Puskás Aréna, o estádio nacional da Hungria. O segundo jogo, contra a Alemanha, está marcado para 20 de junho no Allianz Arena de Munique, o estádio do Bayern, e o último compromisso da fase de grupos, contra França, é novamente na capital húngara a 24 de junho.

De recordar que são apurados para os oitavos de final do Campeonato da Europa os dois primeiros classificados de cada um dos seis grupos e ainda os quatro melhores terceiros. Caso fique em primeiro no Grupo F, Portugal continua a jogar na Hungria e cruza com o terceiro classificado do Grupo A, B ou C; se ficar em segundo, emparelha com o vencedor do Grupo D (onde está a Inglaterra) e joga em Dublin, na Irlanda; e se for um dos melhores terceiros, encontra o vencedor do Grupo B, que tem a Bélgica.

Portugal só vai então saber em março a última seleção a integrar o Grupo F: Roménia, Bulgária, Islândia e Hungria estão no playoff diretamente ligado ao grupo da Seleção mas, em cenário de vitória da seleção romena, a equipa acaba por ser deslocada para o Grupo C por ter de disputar pelo menos dois jogos em casa, em Bucareste. Assim, calhava no Grupo F o vencedor do playoff que vai ser disputado pela Geórgia, pela Bielorrússia, pela Macedónia do Norte e ainda pelo Kosovo.