Este sábado, Portugal fica a saber em que grupo do Euro 2020 vai ficar e ainda as duas cidades onde vai disputar os respetivos jogos da fase de grupos. O modelo da edição do próximo verão, totalmente inédito, será o de um Europeu que decorre de 12 de junho a 12 de julho de 2020 jogado entre 12 cidades diferentes: ainda assim, na primeira fase, cada grupo fica sediado apenas em dois locais de entre São Petersburgo, Copenhaga, Baku, Roma, Bucareste, Budapeste, Amesterdão, Munique, Bilbau, Glasgow, Dublin e Londres.

No sorteio, que começa às 17h na ROMEXPO, em Bucareste, a capital da Roménia, a Seleção Nacional (que não conseguiu melhor do que o Pote 3) vai ficar a saber, com certezas, as equipas do Pote 1 e do Pote 2 que vai encontrar na fase de grupos — já a equipa do Pote 4 pode ser conhecida também já este sábado, caso Portugal seja sorteado no Grupo A, ou apenas em março, quando o resultado dos playoffs estiver decidido, caso Portugal seja sorteado nos Grupos C, D, E ou F. Certo é que a seleção portuguesa não vai cair no Grupo B, já que as regras do sorteio indicam que todos os países com cidade-sede vão jogar em casa na fase de grupos e Rússia e Ucrânia não podem defrontar-se por questões diplomáticas (as cidades deste grupo são São Petersburgo e Copenhaga).

As 24 equipas — já a contar com as quatro que ainda vão sair do playoff — vão então ser divididas em seis potes de quatro equipas cada. As seleções com cidades-sede já sabem, à partida, os grupos onde vão cair por terem de jogar em casa: por isso, é possível fazer um esquema com as possibilidades disponíveis para o quadro final.

Grupo A (Roma e Baku)

Itália

França/Polónia/Suíça/Croácia

Portugal/Turquia/Áustria/Suécia/República Checa

Finlândia/País de Gales

Grupo B (São Petersburgo e Copenhaga)

Bélgica

Rússia

Dinamarca

Finlândia/País de Gales

Grupo C (Amesterdão e Bucareste)

Ucrânia

Holanda

Portugal/Turquia/Áustria/Suécia/República Checa

Vencedor do playoff

Grupo D (Londres e Glasgow)

Inglaterra

França/Polónia/Suíça/Croácia

Portugal/Turquia/Áustria/Suécia/República Checa

Vencedor do playoff

Grupo E (Bilbau e Dublin)

Espanha

França/Polónia/Suíça/Croácia

Portugal/Turquia/Áustria/Suécia/República Checa

Vencedor do playoff

Grupo F (Munique e Budapeste)

Alemanha

França/Polónia/Suíça/Croácia

Portugal/Turquia/Áustria/Suécia/República Checa

Vencedor do playoff