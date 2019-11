Duas receitas para pôr as mãos na massa ↓ Mostrar ↑ Esconder

Triângulos de espinafres recheados da Petit Chef

Ingredientes para a massa

250 g de espinafres

3 ovos

200 ml de natas de soja ou light

50 g de farinha com fermento

q.b. de sal, pimenta e noz-moscada

Ingredientes para o recheio

10 ovos de codorniz cozidos

100 g de requeijão

Meia cenoura ralada

8 q.b. de sal, pimenta e cebolinho

Ligar o forno a 180 °C.

Num tabuleiro de forno, colocar uma folha de papel vegetal untada com margarina.

Partir os ovos separando as claras das gemas para duas taças.

Adicionar os espinafres, a farinha e as natas às gemas, misturar bem e triturar com a varinha mágica durante cerca de 2 minutos.

Temperar com sal, pimenta e noz-moscada e voltar a mexer.

Bater as claras em castelo com uma pitada de sal e envolver no preparado anterior.

Verter o preparado anterior e espalhá-lo pelo tabuleiro com uma espátula.

Colocar no forno durante 10 minutos, aproximadamente.

Entretanto, abrir o ovo ao meio e reservar.

Adicionar ao queijo 2 colheres de sobremesa de natas e temperar com sal e pimenta, reservando logo a seguir.

Retirar a massa cozida do forno e remover

do tabuleiro.

Deixar arrefecer e aparar as laterais.

Cortar a massa ao meio e cortar em triângulos.

Espalhar o queijo sobre o triângulo, cobrir a superfície com cenoura ralada e finalizar com os tomates cortados em quartos e com ovos de codorniz e cebolinho picado.

Torta de amêndoas da Mimo Algarve

Ingredientes

6 ovos

475 g de açúcar

250 g de amêndoa moída

raspas de 2 limões

90 ml de água

6 gemas

q.b. de açúcar de pasteleiro

Ligar o forno a 200 °C.

Juntar os ovos inteiros com uma parte do açúcar (400 g), mexendo bem até dissolver.

Adicionar a raspa de dois limões e as amêndoas moídas, mexendo bem.

Num tabuleiro de forno, colocar uma folha de papel vegetal e verter a mistura antes de cozer durante

15 minutos.

Deixar arrefecer ligeiramente.

Aquecer os restantes 75 g de açúcar e água numa panela pequena. Deixar levantar fervura e cozinhar até se formar uma mistura mais espessa, que depois será vertida num passador. Assim que esse xarope arrefecer até aos 60 °C, adicionar as 6 gemas de ovos até a mistura ficar homogénea.

Voltar a aquecer a panela com essa mistura até ficar com um aspeto suave e espesso. Retirar do lume e deixar arrefecer.

Esticar um pano de cozinha e cobri-lo levemente com açúcar de pasteleiro. Virar o tabuleiro com o bolo

para cima dessa superfície, barrar o reverso com o creme de ovos e enrolar tudo com muito cuidado.