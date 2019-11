Documentário Transnistra vence Grande Prémio do festival de cinema Porto/Post/Doc

O documentário “Transnistra”, da realizadora Anna Eborn, é o vencedor do Grande Prémio do festival Porto/Post/Doc, que encerra no domingo, tendo sido considerado pelo júri uma “experiência inesquecível”, revelou hoje a organização, em comunicado.

A declaração do júri justifica o galardão pela “pela extrema sensibilidade que a cineasta teve ao abordar um universo tão frágil, compreendendo o processo de ‘coming of age’ [amadurecimento] através de uma linguagem cinematográfica muito essencial e intensa”, e “pelo retrato de Tania entre os meninos, o modo como explora a sua sexualidade, em completa liberdade, sem qualquer vergonha ou julgamento de alguém ao redor”, que, considera o júri, “faz deste filme uma experiência inesquecível”.