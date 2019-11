O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, considerou, na sexta-feira à noite, num comício na Marinha Grande, no distrito de Leiria, que 2019 foi “mais um ano perdido para o investimento público”.

O ano de 2019 acabará, ao contrário do que foi garantido, como mais um ano perdido para o investimento público. Não cumprirá sequer com a exígua meta do que foi orçamentado, porque se quis garantir as ‘contas certas’ com a União Europeia, em detrimento da solução dos problemas do país”, afirmou Jerónimo de Sousa.