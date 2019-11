O seu filho tem medo de ir ao hospital? O Hospital dos Pequeninos pode ajudar

A ideia de ir ao médico ou mesmo ao hospital poder tornar-se assustadora para uma criança. Foi a partir desse pressuposto que a Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa ‘fundou’ o Hospital dos Pequeninos, uma atividade que pretende reduzir o “medo e ansiedade que as crianças sentem quando têm de ir a um Hospital ou quando são confrontadas com a presença de um profissional de saúde”, refere em comunicado.

A iniciativa, este domingo no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, destina-se a crianças entre os três e os sete anos e é dinamizada por estudantes do curso de Medicina, que com os seus conhecimentos esperam ter o tratamento ideal para estas crianças perderem o medo do ambiente hospitalar, de uma forma lúdico-didática e adaptada à sua idade.