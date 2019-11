Quais são os dois tubarões que Portugal terá de enfrentar para tentar revalidar o título de campeão europeu? No pote 1 estão seleções como Bélgica, Itália, Inglaterra, Alemanha, Espanha e Ucrânia. No pote 2, ainda estão a França e a Holanda. Portugal só surge no pote 3.

A resposta será dada este sábado a partir das 17h00, numa emissão especial que pode seguir na Rádio Observador, em 98.7 FM na Grande Lisboa, em 98.4 no Grande Porto, ou online, clicando aqui. A emissão será conduzida pelo jornalista Miguel Cordeiro, com os comentários de Mário Cagica.