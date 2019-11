O Sporting garantiu este sábado um lugar no ‘play-off’ da Liga dos Campeões de andebol, ao vencer os suecos do IK Savehof por 27-20, em jogo disputado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa. Os melhores marcadores dos leões foram o pivot Luís Frade (6 golos), o lateral Pedro Valdés (5 golos), o ponta-direito Valentin Ghionea (também 5 golos) e Frankis Carol (com 4 golos).

Os ‘leões’ garantiram o segundo lugar no grupo C, atrás do Bidasoa Irun, e à frente do IK Savehof, e vão disputar o acesso aos oitavos de final da competição com o vencedor do grupo D, os romenos do Dínamo Bucareste.

A eliminatória, a duas ‘mãos’, decorrerá entre 19 e 23 de fevereiro, e colocará apenas duas equipas dos grupos C e D nos ‘oitavos’, estando as restantes vagas destinadas aos emblemas proveniente dos grupos A e B, este a poule do FC Porto.

Em declarações citadas pelo site oficial do Sporting, o treinador dos leões, Thierry Anti, afirmou: “Um dos aspetos cruciais neste jogo foi a nossa defesa porque o IK Sävehof jogou bem. Hoje talvez estivessem cansados porque tinham dois laterais direitos lesionados e isso pode ter sido um grande problema para eles. Expliquei aos meus jogadores e disse-lhes que tinham de ser fortes e estar concentrados na defesa porque, se fizessem isso, depois arranjaríamos soluções no ataque. Jogámos em casa e isso também pode ter sido uma grande vantagem. O resultado é normal mas não demonstra o nível do IK Sävehof. Já vi muitos jogos deles e hoje a nossa defesa esteve melhor do que o ataque deles”.

O treinador leonino revelou ainda acreditar que a equipa pode “seguir em frente” no confronto com o Dínamo Bucareste: “Conheço muito bem o CS Dínamo Bucareste, já lá joguei com as minhas equipas anteriores e eles são bons a jogar fora de casa. Para mim, estão melhor do que na temporada passada mas isto é a Liga dos Campeões e estamos muito felizes por estar aqui. Vamos dar o nosso melhor para seguir em frente. Agora é uma nova competição porque temos de estar ao mais alto nível nos dois jogos, mas isso é apenas em fevereiro. Vamos pensar no campeonato porque temos seis jogos em Dezembro e queremos ficar em primeiro lugar”.