Depois de uma semana de chuva e frio moderado, as temperaturas vão cair a pique. Para esta segunda-feira, as mínimas em Portugal continental irão rondar os 7ºC, com os termómetros a atingirem os 0ºC na Serra da Estrela. As máximas andarão pelos 16ºC, no litoral, e pelos 14ºC no interior. Para as ilhas, a previsão é de uma temperatura mais amena.

Na segunda-feira, em Vila Real e Bragança, a mínima será de 2ºC, com as máximas a chegarem aos 12 e 11ºC, respetivamente. No Porto, são esperados 5 e 16ºC. Lisboa não andará muito longe disso, com 9 e 16ºC. Em faro, as temperaturas previstas são 10 e 16ºC.

A descida da temperatura far-se-á sentir sobretudo na terça e quarta-feira, com os termómetros na Serra da Estrela a chegarem aos -7ºC. Esta tendência irá manter-se até ao próximo fim de semana, de acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).