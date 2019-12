Uma colisão entre uma ambulância e um camião no leste do Nepal, a cerca de 350 quilómetros da capital, Katmandu, causou a morte de seis pessoas, segundo avançaram as autoridades policiais locais.

O acidente ocorreu na tarde de sábado, perto da vila de Haripur, com a polícia a admitir que possa ter sido causado por excesso de velocidade e falta de visibilidade na estrada, devido à neblina. No momento da colisão, a ambulância transportava um cadáver, segundo foi adiantado.

Os acidentes rodoviários são comuns no Nepal e são frequentemente atribuídos à idade do parque automóvel, má conservação das estradas e fraca segurança rodoviária. Citando dados das autoridades policiais nepalesas, a Associated Press indica que, desde meados de julho, pelo menos 550 pessoas perderam a vida em acidentes rodoviários no Nepal.