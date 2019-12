Um despiste de uma viatura ligeira na madrugada deste domingo, em Fátima, provocou um morto, dois feridos graves e um ligeiro, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém à Agência Lusa.

Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu dentro da localidade de Maxieira, em Fátima, no concelho de Ourém, tendo o alerta sido dado às 3h54. O óbito foi confirmado no local por uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Médio Tejo.

Nas operações de socorro estiveram ainda envolvidos os bombeiros de Fátima e Ourém e duas ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Tomar e Torres Novas.

Os dois feridos graves foram transportados para o Hospital de Leiria.