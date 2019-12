Nove pessoas, duas das quais crianças e todas da mesma família, morreram na sequência da queda de um pequeno avião (modelo Pilatus PC-12). O desastre aconteceu este sábado, quando a aeronave sobrevoava o Dakota do Sul, nos Estados Unidos da América, mas só este domingo foi revelado o número de vítimas e a identidade dos tripulantes. Houve três sobreviventes, todos eles familiares das vítimas mortais.

A família regressava a casa depois de uma viagem de caça, refere o The New York Times. O avião de pequenas dimensões — e com apenas um motor — voava sob más condições climatéricas e caiu pouco depois da descolagem. Os ventos fortes que se sentiam são a causa possível para o desastre, segundo as autoridades.

Duas das vítimas mortais chamavam-se Jim Hansen and Kirk Hansen e eram irmãos e empresários, tendo fundado uma empresa de saúde e bem-estar, a Kyäni, e sendo executivos de uma empresa de exploração de petróleo detida pela família (Conrad & Bischoff) e de uma cadeia de lojas de conveniência, postos de combustível e lavagens de carro intitulada KJ’s Super Stores. A informação foi avançada por Travis Garza, atual presidente da empresa que os dois irmãos fundaram (a Kyäni).

Entre as vítimas estavam ainda o pai dos dois irmãos, James, dois filhos de Kirk Hansen — Stockton e Logan — e outros dois elementos da família mas de grau mais distante, Kyle Taylor e Tyson Dennert. Um dos filhos de Jim Hansen, Jake, também morreu, tal como o seu neto (e filho de Jake) Houston.

De acordo com o jornal The Independent, uma forte tempestade de vento dificultou a chegada das autoridades ao local da queda do avião. O mesmo meio refere que a aeronave viajou apenas uma milha (um quilómetro e seiscentos metros) após a descolagem antes de cair e provocar a morte dos nove membros da família Hansen.

Três pessoas sobreviveram no desastre. O The Independent diz que tinham “28, 27 e 17 anos” e o The New York Times avança que os sobreviventes foram um terceiro filho de Kurt Kahnsen, Josh, um filho de Jim Hansen chamado Matt e um outro elemento da família chamado Thomas Long. Todos, contudo, terão ficado “gravemente feridos” e foram transportado para hospitais na zona de Sioux Falls. O prognóstico sobre a evolução de saúde de qualquer um dos três é ainda reservado.