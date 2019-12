Dois tripulantes de um veleiro encalhado este domingo numa praia da Figueira da Foz foram resgatados depois de se atirarem à água, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra à Agência Lusa.

A embarcação, com 12 metros, encalhou na praia do Cabedelo, a sul da cidade da Figueira da Foz, por volta das 10h35, acrescentou a mesma fonte. Os dois tripulantes, um casal francês, lançaram-se à água, tendo primeiro sido resgatado o homem, que apenas tinha ferimentos ligeiros. A mulher foi resgatada mais tarde, pelas 11h23, a mulher. Entrou em paragem cardiorrespiratória e teve de ser reanimada.

No local estão elementos do Porto da Figueira da Foz, com duas embarcações, o INEM e os Bombeiros Voluntários e Municipais da cidade.