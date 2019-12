As férias de Natal estão quase aí. Que bom – para os miúdos. Não tão bom para os pais. E se não tem nada planeado para as crianças, deixá-las passar todo o dia no sofá a ver televisão e a jogar nos tablets não é a única alternativa. Está frio, é verdade. Mas há muita coisa que pode fazer com os seus filhos para os manter entretidos e que vai ajudar a consolidar memórias em família e, principalmente, estimular o espírito do Natal para que não seja apenas focado nos presentes.

Entre atividades para fazer com os seus filmes tem cinema, teatro, musicais, mercados e, claro, as grandes feiras como o Wonderlad, a Capital do Natal ou a Praça da Fantasia. Mas, se vai estar a trabalhar, também tem campos de férias no Jardim Zoológico ou no Parque Serralves. Ideias não faltam. Sugerimos cinco.

Lisboa é agora a Lapónia. Leve-os à Capital do Natal

Saia de casa logo cedo passe um dia com eles na Capital do Natal, em Algés, o maior universo natalício este ano em Portugal. Mais do que ver a Lapónia ou imaginar o que é a Lapónia, é uma realidade totalmente reproduzida para que os miúdos sintam que estão mesmo lá. Tem pistas de gelo, rampas, neve real e um frio polar que faz bater os dentes. Tem o Bosque dos Elfos Mágicos, um Comboio de Natal que faz o tour de toda a “cidade”, o Palácio dos Guardiões da Neve, roda gigante e um imaginário que transporta os mais novos para uma cidade real que é por cá mas poderia ser… a Capital do Natal. Há ainda locais para comer para que possa lá passar o dia todo.

Quando: Até 12 de Janeiro. De segunda a quinta, das 12h às 23h. Fins-de-semana, das 10h às 23h.

Onde: Passeio Marítimo de Algés.

Preço: Crianças 25€ e adultos 30€. Pack família (2 adultos + 2 crianças) 88€. Séniores 25€. Mobilidade condicionada 20€.

Magia a norte? Sim, com a Praça da Fantasia

Não é só em Lisboa que há magia. O Porto volta a transformar-se na Praça da Fantasia para transportar todas as crianças para um imaginário mágico. A Praça de Mouzinho de Albuquerque, no Porto, abre as portas com uma pista coberta e uma rampa de gelo, carrosséis, pista de carros, comboio mágico, simuladores, jogos tradicionais, roda gigante, cinema 5D e uma Casa do Pai Natal. Um conjunto de divertimentos para tornar as férias mais especiais

Quando: Até 12 de Janeiro. De segunda a quinta, das 11h às 22h. Sexta e sábado, das 11h às 23h. Domingo, das 10h às 22h.

Onde: Praça de Mouzinho de Albuquerque – Porto.

Preço: Entrada gratuita e apenas se pagam as diversões. Carrosséis e rampa de gelo, 2€; pistas de gelo entre os 3,50€ (20minutos) e os 6€ (60 minutos).

Um Natal com o Panda

O Musical Panda e os Caricas vai correr o país com o espetáculo musical “Era uma vez…”, uma viagem pelas histórias infantis com que todas as crianças crescem, como A Cigarra e a Formiga e o Senhor Lobo. Neste musical, o grande livro de todas as histórias desapareceu e o Panda e os Caricas vão ter de reescrever o livro nesta aventura onde todas as crianças vão ler, sonhar e cantar. Os mais novos vão vibrar neste espetáculo com as músicas que tão bem conhecem.

Quando: Entre 7 e 29 de Dezembro.

Onde: Loulé, 7 de Dezembro, às 11h e às 15h; Estremoz, 8 de Dezembro, às 15h e às 18h; Lisboa, 14h e 15 de Dezembro, às 11h, 15h e 18h; Porto, 21 de Dezembro, às 11h e 15h; Coimbra, 22 de Dezembro, às 15h e 18h; Guimarães, 28 de Dezembro, às 11h e 15h; Viseu, 29 de Dezembro, às 15h e 18h.

Preço: A partir de 18€.

Férias no Zoo

Vai estar a trabalhar e não sabe onde deixar os mais novos? O Jardim Zoológico de Lisboa celebra o Natal com muitas atividades lúdico-pedagógicas para crianças e jovens dos 3 aos 16 anos. Vai haver jogos e brincadeiras como caça ao tesouro, experiências únicas como preparar a alimentação das várias espécies, contacto com a natureza, aprender mais sobre o mundo animal, conhecer o dia-a-dia do Zoo e muito mais no Programa de Férias.

Quando: Entre 18 de Dezembro e 3 de Janeiro.

Onde: Jardim Zoológico de Lisboa.

Preço: pack de 4 dias, 154€; pack de 5 dias, 190€; dias temáticos (45€ por dia).

Campo de Férias em Serralves

Também no Porto, Serralves tem um programa para ajudar a preencher as férias dos mais novos, dividido por faixas etárias entre os 4 e os 12 anos. Vão ser muitas atividades lúdicas, interativas, que estimulam o contacto com a natureza, a criatividade, ensinam, divertem, claro, permitem que os miúdos passem as férias sem estarem sentados no sofá. As oficinas dividem-se entre as manhãs e as tardes e há para todos os gostos. Veja o programa completo no site do Parque Serralves.

Quando: Entre 18 de Dezembro e 3 de Janeiro.

Onde: Parque e Jardim Fundação Serralves.

Preço: Entre 50€ e 120€.

