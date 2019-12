Enfeites de Natal, tapetes de rato e saca-rolhas com imagens do campo de concentração de Auschwitz, desde o arame farpado até às barracas onde as vítimas dormiam, passando pelos vagões de carga onde foram transportados. Estes produtos estiveram disponíveis para serem comprados no portal de e-commerce da gigante Amazon, que já terá retirado alguns após o próprio museu Auschwitz Memorial se ter queixado, através do Twitter, das imagens “perturbadoras” usadas em alguns produtos.

“Vender ‘enfeites de Natal’ com imagens de Auschwitz não nos parece apropriado”, criticou o museu, numa história contada originalmente pelo jornal britânico Metro. Um “saca rolhas com [imagens de] Auschwitz é bastante perturbador e desrespeitoso”, acrescentou o museu, pedindo à Amazon que retirasse esses produtos, que estavam a ser comercializados por terceiros (lojas que anunciam os seus produtos através da Amazon).

Selling "Christmas ornaments" with images of Auschwitz does not seem appropriate. Auschwitz on a bottle opener is rather disturbing and disrespectful. We ask @amazon to remove the items of those suppliers. https://t.co/0uG2JG558e pic.twitter.com/ucZoTWPk1W

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) December 1, 2019