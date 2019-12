Áurea, Dead Combo, GNR, Variações e Carolina Deslandes são alguns dos nomes do cartaz do 6.º festival Às Vezes o Amor, que decorre em fevereiro de 2020, em 11 cidades portuguesas, foi segunda-feira anunciado.

Em 2020, o “festival de música do Dia dos Namorados” realiza-se a 14 e 15 de fevereiro, “com o coração a ser tocado e cantado em muitas cidades portuguesas”, refere a organização num comunicado segunda-feira divulgado, no qual destaca os “estreantes” no cartaz Dead Combo, GNR, Carolina Deslandes, Marco Rodrigues, Black Mamba e Viviane (cantando Edith Piaf). O cartaz da 6.ª edição do festival Montepio Às Vezes o Amor inclui ainda Amor Electro, Áurea, João Pedro Pais, Mafalda Veiga e Variações (banda tributo ao cantor António Variações).

No primeiro dia do festival, 14 de fevereiro, os Dead Combo atuam no Capitólio, em Lisboa, os GNR no Coliseu do Porto, a banda Variações no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, Mafalda Veiga no Teatro Aveirense, João Pedro Pais no Convento de São Francisco, em Coimbra, os Amor Electro no Altice Forum, em Braga, Tiago Bettencourt no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, Viviane no Fórum Luísa Todi, em Setúbal, e Áurea no Teatro Municipal de Vila do Conde.

Para o segundo dia, 15 de fevereiro, estão marcadas atuações dos GNR no Coliseu de Lisboa, Marco Rodrigues no Auditório Municipal Carlos do Carmo, em Lagoa, Carolina Deslandes no Cine-Teatro Avenida, em Castelo Branco, e os Black Mamba no Centro Cultural e Congressos das Caldas da Rainha.

Este ano, no festival decorreu entre 14 e 16 de fevereiro em 17 cidades. O cartaz da 5.ª edição incluiu, entre outros, Cuca Roseta, David Fonseca, Diogo Piçarra, Herman José, José Cid, Luísa Sobral, Miguel Araújo, The Gift e Xutos & Pontapés.

O festival Às Vezes o Amor foi criado em 2015, congregando, na altura, oito cidades com concertos em simultâneo, com o objetivo de aumentar a oferta de espetáculos de música portuguesa fora do circuito de festivais de verão.