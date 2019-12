Para o CEO da Cupra, Wayne Griffiths, o México é um mercado fundamental para a marca prosseguir o seu programa de expansão. “Os nossos modelos sempre foram aqui muito bem recebidos. Em 2018, cada versão do Seat Leon aqui vendida era Cupra”, afirmou Griffiths.

A chegada ao mercado sul-americano serviu ainda de pretexto para revelar aos condutores locais o Cupra Formentor, SUV desportivo e híbrido plug-in que a vai marca vai lançar em breve e que adopta já a nova imagem estilística do construtor. Presente esteve igualmente o Cupra Ateca Limited Edition, de que apenas vão ser construídas 1.999 unidades, 51 das quais são destinadas ao México.

O Cupra Ateca foi o modelo escolhido para entrar no México em simultâneo com a estreia da Cupra Garage 7 fotos

A nova loja flagship, denominada Cupra Garage, está localizada numa exclusiva zona da Cidade do México, formando com outros seis Cupra Corners a rede comercial do país. A Cupra Garage tem uma área próxima dos 300 m2, com uma generosa zona lounge e espaço para expor até seis veículos.

A Cupra comercializou cerca de 20.600 veículos nos primeiros nove meses do ano, mais 7,8% do que em 2018, sendo a Alemanha o principal mercado deste construtor espanhol, onde transaccionou 8.700 unidades entre Janeiro e Setembro de 2019. No ranking dos mercados onde a Cupra é mais popular, o Reino Unido vem a seguir, à frente da Espanha e da França.