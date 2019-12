A fazer uma ano como independente, a CUPRA é uma das marcas mais jovens na indústria automóvel. Um sinal desse vigor e necessidade de independência é a construção de uma nova sede, em Martorell, Barcelona, junto à sede central da SEAT.

“A sede da CUPRA será o culminar da nossa consolidação como Marca independente. O nosso objetivo é duplicar as vendas nos próximos dois a quatro anos. Ter as nossas próprias instalações vai permitir aumentarmos a nossa força de trabalho para mais de 100 funcionários, bem como aumentar a nossa tribo de amantes de motores em todo o mundo”, anunciou Wayne Griffiths, CEO da empresa. A verdade é que a CUPRA continua a estabelecer um novo recorde de vendas todos os meses, alcançando as 20.600 unidades vendidas até outubro de 2019, mais 78,9% face ao período idêntico do ano anterior.

Um edifício com olhos no futuro

Num terreno de 10.500 metros quadrados, nascerá um edifício com 2.400 metros quadrados cujo design, de linhas geométricas, evoca um paddock de corridas. De acordo com a descrição do projeto feita pelo gabinete de arquitetura responsável – Rabassa, Arquitetura e Urbanismo – o volume é protegido, na fachada norte, por um pátio, e abre-se para a paisagem na fachada sul, com um grande terraço para eventos ao ar livre, onde se espera que ocorram as apresentações de futuros modelos.

O piso térreo estará mais virado para o público e o primeiro andar será dedicado a escritórios e salas de reuniões. Aqui ficará o centro operacional dos departamentos de vendas, marketing, compras e de finanças da Marca. A inauguração do edifício está prevista para 2020.

De qualquer forma, este não será o único lar da marca, já que o bom filho à casa sempre torna. A CUPRA terá também um espaço exclusivo na Casa SEAT, o futuro edifício multidisciplinar no coração de Barcelona.

Com olhos num futuro que se adivinha risonho, a CUPRA termina, assim, no bom caminho para completar os seus objetivos para este ano, que consistiam em fortalecer a gama de modelos no mercado, completar a implementação da rede de distribuição – atualmente conta com 243 CUPRA Corners – e continuar a desenvolver a formação dos mais de 240 CUPRA Masters.