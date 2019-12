O deputado João Cotrim Figueiredo é o único candidato à liderança da Iniciativa Liberal, cuja eleição da comissão executiva vai decorrer na III Convenção Nacional, órgão máximo do partido, no domingo, em Pombal.

Fonte oficial do partido adiantou à agência Lusa que João Cotrim Figueiredo encabeça a lista única à Comissão Executiva, com a moção de estratégia global “Juntos a liberalizar”. A III Convenção Nacional do partido está marcada para domingo, a partir das 10h30, no auditório da Biblioteca Municipal de Pombal, distrito de Leiria.

João Cotrim Figueiredo é assim o único candidato a suceder a Carlos Guimarães Pinto na presidência da Iniciativa Liberal, que em 30 de outubro anunciou que abandonaria a liderança do partido, considerando que a sua missão estava cumprida no “dia histórico” em que a força política se estreou com uma intervenção no parlamento.

Para além da eleição da comissão executiva, de acordo com a mesma fonte, a Convenção Nacional de domingo servirá ainda para preenchimentos de lugares vagos no Conselho de Jurisdição e no Conselho Nacional. Foram apresentadas 22 candidaturas individuais para seis vagas no Conselho Nacional e uma para o lugar que está em aberto no Conselho de Jurisdição.

Segundo o regimento da convenção, as eleições dos órgãos nacionais do partido realizam-se nessa mesma reunião por “voto direto, pessoal e secreto”, devendo os membros votar, no caso do Conselho Nacional e do Conselho de Jurisdição, “até ao número de candidatos suficiente para preencher as vagas disponíveis”.

De acordo com a ordem de trabalhos da III Convenção Nacional a que a agência Lusa teve acesso, para além do período eleitoral — que culminará com a exoneração dos titulares do órgão cessante, a tomada de posse dos eleitos e o discurso do novo presidente da Comissão Executiva —, será ainda feita uma análise e discussão da atual situação política.

A última convenção do partido, na qual foi eleito Carlos Guimarães Pinto como presidente, realizou-se há pouco mais de um ano, em 13 de outubro de 2018. A Iniciativa Liberal foi reconhecida pelo Tribunal Constitucional em 13 de dezembro de 2017, tendo-se estreado em eleições nas europeias deste ano. Meses depois, nas eleições para a Assembleia da República, a Iniciativa Liberal conseguiu eleger um único deputado, pelo círculo de Lisboa.