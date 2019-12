O despiste de um autocarro da empresa de transportes EVA, na Estrada Nacional (EN) 125, em Tavira, provocou esta segunda-feira cinco feridos ligeiros, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

Segundo a mesma fonte, o despiste, que ocorreu às 7h28, obrigou a condicionar o trânsito naquele troço da estrada nacional que atravessa o Algarve, mas, pelas 10h30, a situação já se encontrava “resolvida”.

Os cinco feridos ligeiros foram transportados para a unidade de Faro do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA), acrescentou.

A empresa EVA, que já era responsável por uma parte significativa do transporte de passageiros na região, vai passar a assegurar a quase totalidade do serviço público rodoviário de passageiros no Algarve, a partir de 2020.