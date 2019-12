Artigo em atualização

“Senhores advogados, se calhar agora que estamos a rever a agenda ficamos com o senhor Ricardo Gonçalves na segunda-feira e não marcamos mais ninguém para esse dia”. No final do sexto dia do julgamento do caso de Alcochete, depois do pedido por parte do Sporting para que os jogadores leoninos ainda hoje no plantel fossem ouvidos apenas na semana seguinte, a juíza Sílvia Rosa Pires não teve dúvidas em deixar um dia apenas para o diretor de segurança da Academia, visto como uma das testemunhas chave pelo Ministério Público.

A sessão matinal arrancou já depois das 10h e com a presença de Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting e um dos 44 arguidos do caso que tinha sido dispensado pela juíza até às alegações finais. À chegada, junto do seu advogado Miguel A. Fonseca, o agora comentador desportivo disse apenas um “bom dia” aos jornalistas.

Ricardo Gonçalves começou por admitir que soube por intermédio de Bruno Jacinto, antigo Oficial de Ligação aos Adeptos e também ele arguido no processo, da ida dos adeptos leoninos à Academia por volta das 16h55, cerca de dez a 15 minutos antes da entrada do grupo. “Foram dois telefonemas. O Bruno Jacinto ligou-me uma vez e eu liguei uma segunda vez. Disse-me que iam adeptos da Juventude Leonina à Academia, que iriam falar com jogadores mas não entrou em detalhes. Perguntei quantos e qual era o objetivo, ele não me soube dar uma resposta e desligou o telefone. Naqueles momentos falei com o Vasco Fernandes, que é secretário técnico da equipa A. Já tinha acontecido visitas de adeptos e normalmente eram pacíficas. Perguntei-lhe se sabia de algo e ele disse que não, que ia ligar ao André Geraldes, que era team manager da equipa. Voltei então a ligar ao Bruno Jacinto. Neste telefonema pareceu-me mais nervoso e instável. Disse que ia a caminho da Academia mas que não tinha mais pormenores”, começou por detalhar o então diretor de segurança da Academia.

– Sabe desde que está na Academia quantas vezes foram lá os adeptos?

– Recordo-me de pelo menos duas vezes. Nas visitas que me recordo, diria umas 20 a 30 pessoas. Havia situações em que iam apenas os representantes. No início das épocas, mais os representantes de cada grupo [organizado de adeptos], faziam uma espécie de reunião com os capitães para desejarem boa sorte e para dar força para a época. As forças de segurança, GNR e PSP, eram informadas e informavam-nos a nós. Vinha sempre a GNR, estava presente mas à civil.

As questões do Ministério Público prosseguiram, com Ricardo Gonçalves a explicar como tudo se processava nessas ocasiões. “O Oficial de Ligação aos Adeptos contactava o departamento de futebol, via team manager André Geraldes. Depois era ou não autorizado por ele, a informação chegava a mim para tomar as devias medidas e tudo era chegava internamente via Sporting, às vezes em simultâneo com a PSP que também faz recolha de informação”, referiu. “Após o telefonema do Vasco Fernandes ao André Geraldes, ele disse que o André não sabia de nada. Foi aí que pensei: se o André não sabe, se o Bruno Jacinto não dá mais informações, vou ligar diretamente para o Comandante de Posto da GNR de Alcochete, o sargento Alves”, prosseguiu.

– Ligou por ter receio ou era um procedimento comum?

– Era um procedimento comum. Não me passava pela cabeça que o objetivo das claques fosse aquele e que pudesse acontecer o que aconteceu…

De recordar que, no primeiro interrogatório, além de explicar o que se passou na invasão à Academia, Ricardo Gonçalves conseguiu identificar alguns dos elementos que hoje são arguidos, todos pertencentes à claque Juve Leo, quase foi alvo também de uma agressão e deu também a concordância para a entrada e a saída do BMW azul de outro dos arguidos, Nuno Torres, que transportou outros dos elementos que estavam no interior do espaço, casos de Fernando Mendes, antigo líder da Juve, ou Elton Camará, um dos arguidos em prisão preventiva.