O Exército alemão pediu esta segunda-feira desculpas por ter publicado na terça-feira, na rede social Instagram, uma foto da farda das Wehrmacht, as forças armadas do regime nazi, enfeitada com cruzes de ferro e suásticas.

O atual Exército alemão, o Bundeswehr, publicou a fotografia na sua conta oficial do Instagram com o comentário “Retro”, apresentando uma farda das Wehrmacht.

Official Instagram account of #German military forces(Bundeswehr) shares a photo of the #Nazi uniform

Photo of the Wehrmacht uniform carrying the swastika was shared with the caption:

"Fashion is also an aspect. To this day, there are military style elements in Haute Couture." pic.twitter.com/GdxwKWlsqn

— EHA News (@eha_news) November 27, 2019