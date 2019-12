Um homem de 60 anos foi esta segunda-feira encontrado morto num lago, junto a um empreendimento turístico, em Mira, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.

O alerta foi dado às 11h53, sendo que o óbito foi confirmado no local, após tentativa de reanimação da vítima, referiu a mesma fonte.

De acordo com fonte dos Bombeiros de Mira, o homem, de 60 anos, tinha desaparecido esta segunda-feira de manhã, sendo que uma das pessoas que andava à sua procura “passou junto ao lago e avistou o corpo”.

A vítima era do concelho de Miranda do Corvo, mas “estava a passar uns dias em casa do filho, em Mira”, acrescentou.

No local, estiveram 10 operacionais e quatro viaturas dos Bombeiros de Mira, GNR e VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) do Hospital da Figueira da Foz.