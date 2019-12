O britânico Kamaal Williams e o nigeriano Tony Allen, numa atuação conjunta com o DJ norte-americano Jeff Mills, estão entre as primeiras confirmações da 7.ª edição do festival Lisb-On, dedicado à música eletrónica, que decorre em Lisboa em setembro.

Segundo a organização, num comunicado esta segunda-feira divulgado, a edição de 2020 do festival decorre nos dias 4, 5 e 6 de setembro, novamente no Parque Eduardo VII.

A lista dos “primeiros dez nomes que vão florescer no Jardim Sonoro”, além de Kamaal Williams, Tony Allen e Jeff Mills, que atuará também sozinho, inclui: Body & Soul (Danny Krivit, François K, Joe Claussel), Convextion aka E.R.P., Magazino, Nicolas Lutz, Pedro Ricciardi e Zenner.

A primeira edição do Lisb-On #JardimSonoro, que a organização apresenta como “um festival de música inovador no centro da cidade de Lisboa, dividido em dois momentos: o dia e a noite, tirando partido do melhor que a capital tem para oferecer”, realizou-se em 2014.

Na 6.ª edição, que decorreu entre 6 e 8 de setembro deste ano, atuaram, entre outros, Róisin Murphy, Carl Craig, Moodymann, Horse Meet Disco e Marcel Dettmann. O passe de três dias para o Lisb-On #Jardim Sonoro custa 45 euros.