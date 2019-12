O prémio para quem não brincou com o Loum é andar sempre em festa (a crónica do FC Porto-P. Ferreira)

O fim de semana que começou na sexta-feira e acabou no domingo foi de descontos (porque longe vão os tempos onde a expressão do Black Friday ficava resumida à sua expressão original) mas segunda-feira à noite ainda houve uma promoção que poucos aproveitaram mas muito gostavam de ter visto. Quantos locais conseguem ter obras de arte para serem vistas por dez euros (15 para não sócios)? Alguns, poucos, quase nenhuns, apenas um: o Estádio do Dragão, onde um jogador que andava arredado dos grandes palcos depois de uma lesão que retirou o protagonismo que tinha ganho entrou, parou no peito e marcou de bicicleta com nota artística. Num jogo com poucos remates e dois golos, o momento de magia de Zé Luís valeu por 90 minutos. Mas houve mais do que isso.

Depois da festa de aniversário da mulher, Uribe saiu das opções dos azuis e brancos. Marchesín recuperou o seu lugar na baliza, Luis Díaz tem ficado pelo banco, o colombiano ganhou desde aí cativo na bancada (Saravia também não está nas opções mas nunca chegou verdadeiramente a entrar). Sérgio Conceição viu-se obrigado a mexer na equipa do meio-campo para a frente e mudou com a entrada de Loum para reforçar o poderio no meio-campo. É certo que Uribe tem outra capacidade de ir à frente e de fazer triangulações nos corredores para soltar os alas por dentro ou os laterais por fora, mas o senegalês aumentou a capacidade de choque, deu outra força no jogo aéreo e permitiu que a equipa ganhasse outra estabilidade, como se vê na parte defensiva (um golo sofrido nos últimos quatro encontros). O médio demorou a ganhar lugar mas desde aí que anda sempre em festa.

O encontro começou frio como o tempo, atrasado como as equipas até chegarem ao relvado mas nem por isso com fumo com o que coloriu de azul o topo Sul de um Estádio do Dragão com uma das piores assistências em encontros para o Campeonato, quase como se ainda fosse tempo de Black Friday e a febre das compras superasse a compra de ingresso para uma febre chamada futebol (e se calhar foi mesmo assim, ou não houvesse ali ao lado um centro comercial). No jogo jogado, nem ideias para começar a encher o saco: o FC Porto teve mais bola, tentou ir jogando no meio-campo contrário mas foi encontrando problemas pela forma como o P. Ferreira ia travando da melhor forma o jogo interior dos alas e a subida dos laterais, Wilson Manafá (única novidade) e Alex Telles.

Zé Uilton, numa jogada que começou com Alex Telles por sofrer um toque e com Marcano quase a cair com uma finta, teve o primeiro (e único) remate do quarto de hora inicial, para defesa atenta de Marchesín (14′). Os pacenses esticaram por uma vez a manta e por pouco não encolheram os dragões, os dragões levantaram uma vez a manta e mostraram como os pacenses eram curtos no jogo aéreo: com as torres Pepe, Marcano, Danilo e Loum na área, Alex Telles marcou um canto na direita e o senegalês estreou-se a marcar pelo FC Porto (18′), confirmando a clara preponderância que tinha conseguido em lances pelo ar nos 20 minutos iniciais com Danilo (20 duelos ganhos). Em paralelo, e para não variar, o lateral brasileiro mostrou também a influência que consegue ter em lances ofensivos, tornando-se o jogador com mais assistências na Liga e mais influência em golos da equipa.

