Podem não ser muitos, mas há no mercado modelos que colocam quase tanto empenho em extrair potência dos seus motores e em dotar os seus habitáculos com espaço generoso, como em “rechear” o interior de requinte, sofisticação e luxo. Um dos exemplos mais flagrantes é-nos dado pela Bentley, construtor que tem no Bentayga o mais desportivo dos SUV luxuosos.

Para reforçar o refinamento do modelo, a fim de satisfazer os clientes que querem encontrar num veículo o mesmo conforto que possuem em casa ou no escritório, o construtor de Crewe passou a oferecer a versão com somente lugar para quatro, em alternativa ao Bentayga de sete lugares.

Uma consola central mais generosa passa a oferecer apoio e mais espaço para arrumar objectos, sejam eles garrafas de champanhe e respectivas flûtes, ou computadores portáteis e os brinquedos dos miúdos. O espaço entre assentos aumenta e o disponível para as pernas ainda mais, com o habitáculo a exibir agora um harmonioso cocktail de madeiras nobres, pele imaculada e ecrãs multimédia.

A Bentley reforçou o requinte do habitáculo do Bentayga 5 fotos

A Bentley afirma que o objectivo do Bentayga com quatro lugares é “fornecer um espaço de relaxamento”, isto depois de se dominar as 12 regulações possíveis para os assentos posteriores. A versão de sete lugares é apelidada pelo fabricante britânico como “mais versátil”, mas recorre aos mesmos materiais e nível de equipamento.

O Bentayga capaz de sentar mais gente a bordo não pode oferecer a motorização híbrida plug-in, com o 3.0 V6 a gasolina associado a um motor eléctrico alimentado por bateria recarregável. A versão base monta o motor 4.0 V8 biturbo a gasolina, sendo possível optar ainda pelo W12 da versão Speed , o mais potente do lote, capaz de fornecer 635 cv e, com eles, impulsionar o imponente SUV até aos 306 km/h, depois de atingir os 100 km/h em somente 3,9 segundos, apesar de pesar cerca de 2,5 toneladas.