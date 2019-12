O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou um conjunto de taxas alfandegárias contra importações vindas do Brasil e da Argentina, acusando estes países de estarem a fazer uma “desvalorização massiva das suas moedas”, “aproveitando-se do nosso dólar forte” para ganhar vantagem sobre os “agricultores” dos EUA, afirma Trump. As taxas aplicam-se, com “efeito imediato”, sobre importações de aço e alumínio, indicou.

Através do Twitter, o Presidente norte-americano volta a pedir à Reserva Federal dos EUA que tome, igualmente, medidas que, na opinião de Trump, protegem a economia norte-americana: baixar as taxas de juro.

Brazil and Argentina have been presiding over a massive devaluation of their currencies. which is not good for our farmers. Therefore, effective immediately, I will restore the Tariffs on all Steel & Aluminum that is shipped into the U.S. from those countries. The Federal…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019