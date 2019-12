Artigo em atualização

O dia 7 do julgamento do caso de Alcochete teve pela primeira vez uma única testemunha do Ministério Público, Ricardo Gonçalves, a ser ouvida ao longo de todo o dia. Ainda assim, não foi suficiente e, depois da interrupção por volta das 19h esta segunda-feira, o antigo diretor de operações e segurança da Academia, que hoje exerce funções no Estádio José Alvalade, regressou esta manhã ao Tribunal de Monsanto para responder às perguntas dos últimos advogados a terem esse direito, entre os quais Miguel A. Fonseca, representante de Bruno de Carvalho.

Apesar de alguns advogados terem tentado derrubar o seu depoimento, com pedidos de nulidade, confrontação com que disse na investigação e até um pedido à juíza para um processo por falsas declarações, Ricardo Gonçalves teve no seu testemunho algumas novidades em relação a tudo o que tinha sido contado e explicado pelas testemunhas anteriores do Ministério Público, entre militares da GNR e agentes da PSP. Exemplos: assegurou que as imagens do CCTV (videovigilância) da Academia nunca estiveram desaparecidas; assumiu ter visto indivíduos a saltarem a vedação após a invasão (o que contraria a ideia de que teriam sido apenas 43 indivíduos no espaço a entrarem e a saírem pelo portão principal); e falou de uma reunião na véspera do ataque entre Bruno de Carvalho e elementos do staff, onde o ex-presidente terá perguntado se estavam com ele “acontecesse o que acontecesse”.

Esta frase – como outras que deixaram o ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, visivelmente incomodado no banco dos réus – poderia ser central nas perguntas que o advogado de Bruno de Carvalho, Miguel A. Fonseca, poderá fazer a esta testemunha-chave, já no arranque desta sessão de terça-feira. E foi ele que começou a sessão. Miguel A. Fonseca começou por perguntar a razão pela qual, ainda na Madeira, os adeptos se aproximaram.

– Se os jogadores foram abordados foi porque foram ter com os adeptos?

– Sim.

– Lembra-se de ouvir insultos?

– Sim.

– Lembra-se de ouvir hijo de puta?

Depois, o advogado de Bruno de Carvalho passou para uma conversa com Jorge Jesus no aeroporto, que o diretor de segurança na altura disse não se recordar “porque a preocupação era retirar os jogadores”. Sobre a frase “Amanhã falamos em Alcochete”, Ricardo Gonçalves nega ter ouvido, explicando de seguida que o então técnico leonino dava uma folga em semanas com um jogo e não dava quando existiam dois encontros.

A conversa ficou depois um pouco dispersa, com o diretor de segurança a dizer que iria contactar a sua operadora para tentar perceber o porquê de não haver registo da chamada feita a Bruno Jacinto, ex-Oficial de Ligação aos Adeptos, com a juíza a alertar que esse telefonema não constava nos registos de ambos os telefones. “Visitas indesejadas para mim são sempre, outra coisa são visitas inesperadas. Nunca me passou pela cabeça que pudesse haver uma invasão. Fiquei preocupado porque a visita não foi tratada nos moldes habituais”, disse.

– Se houve 12 minutos entre o telefonema recebido de Bruno Jacinto a avisar da visita e a chamada para para a GNR, porque não fechou os portões? E o que fez pela segurança das pessoas?

– Liguei à GNR e avisei o staff.

Entretanto, o ex-líder do clube verde e branco, que tinha sido dispensado pela juíza de comparecer nas sessões à exceções das alegações finais em virtude dos seus compromissos profissionais, marca de novo presença na sala. Também Fernando Mendes, que por razões de saúde não tem comparecido em todos os dias, está em Monsanto. “Não sabia que havia alguém a combinar o que quer que fosse nem vi ninguém de cara tapada. Só ao longe, a 300 metros”, disse à entrada. “Já tinha dito no aeroporto que lá ia. Vocês sabem que no aeroporto, quando houve aquela situação, falei com o Jorge Jesus e disse ‘Então mister, continuamos a conversa’. E ele próprio disse ‘Está aqui muita gente, isto está a ser um show off, falamos em nossa casa’. ‘Então vou lá falar consigo, em nossa casa’, respondi. O objetivo era acabar a conversa que estávamos a ter no Funchal, sobre o que se tinha passado com o Marítimo. Não sabia que havia grupo, não sabia que havia alguém a combinar o que quer que fosse, não falei com ninguém. Só depois, quando entrei, comecei a perceber o que se tinha passado”, acrescentou o ex-líder da Juve.

Também estão previstas para este oitavo episódio do julgamento, no Tribunal do Monsanto, as testemunhas Paulo Cintrão, responsável da comunicação, e Manuel Fernandes, então diretor do scouting, que também já se encontra no local, tendo chegado pouco depois das 9h30 sem prestar declarações aos jornalistas.

