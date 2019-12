Com o final de mais uma década a aproximar-se, a plataforma de streaming de musica Spotify decidiu divulgar quem foram os artistas, discos e canções mais ouvidos nos últimos dez anos. Segundo a BBC, o rapper Drake foi a figura que mais se destacou nos meandros onde a pop dominou por completo.

O artista canadiano somou mais de 28 mil milhões de “streams” (o número de vezes em que se carregou no “play” de alguma das suas canções), sendo a musica “One Dance”, a mais popular, escutada mais de 1,7 mil milhões de vezes.

Mesmo assim, na categoria de canção mais ouvida, o single de Drake não se compara à composição que roubou o primeiro lugar no top das canções mais ouvidas da década, a “Shape of You” do britânico Ed Sheeran (soou 2,4 mil milhões de vezes.

No que diz respeito a 2019, a liderar o capítulo das músicas mais ouvidas está a canção “Señorita”, do canadiano luso-descendente Shawn Mendes e Camila Cabello. O dueto foi ouvido mil milhões de vezes e por pouco não foi suplantado pela “Bad Guy”, da jovem Billie Eilish, que somou 990 milhões de audições. A mesma Eilish conseguiu ver o seu disco de estreia “When We All Fall Asleep Where Do We Go”, que foi lançado este ano, a liderar a lista dos álbuns mais ouvidos do ano, a primeira vez que uma mulher alcançou esse palmarés.

Os dados obtidos pela plataforma de streaming também revelou factos curiosos como o de que o estilo “Modern Bollywood” foi o que mais fãs ganhou neste ano e que a playlist temática mais popular inspirada em estados de espírito foi a “Feel Good”. O género de podcast mais ouvido foi sobre comédia.

São estas as listagens completas:

Canções mais tocadas da década

1) “Shape Of You” – Ed Sheeran

2) “One Dance” – Drake

3) “Rockstar” – Post Malone

4) “Closer” – The Chainsmokers

5) “Thinking Out Loud” – Ed Sheeran

Artistas mais tocados da década

1) Drake

2) Ed Sheeran

3) Post Malone

4) Ariana Grande

5) Eminem

Artistas mais tocados de 2019

1) Post Malone

2) Billie Eilish

3) Ariana Grande

4) Ed Sheeran

5) Bad Bunny

Canções mais tocadas em 2019

1) “Senorita” – Camila Cabello and Shawn Mendes

2) “Bad Guy” – Billie Eilish

3) “Sunflower” – Post Malone

4) “7 Rings” – Ariana Grande

5) “Old Town Road” – Lil Nas X

Álbuns mais populares de 2019

1) “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” – Billie Eilish

2) “Hollywood’s Bleeding” – Post Malone

3) “Thank U, Next” – Ariana Grande

4) “No. 6 Collaborations Project” – Ed Sheeran

5) “Shawn Mendes” – Shawn Mendes