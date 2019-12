Os Faith No More são a mais recente confirmação do NOS Alive 2020, com concerto marcado para dia 1o de julho. É um regresso ao Passeio Marítimo de Algés, onde tocaram na edição de 2010 do então chamado Optimus Alive.

A banda de São Francisco já tinha sido anunciada como parte do cartaz do Mad Cool Festival, em Madrid, razão para adensar os rumores de que passariam por Portugal, uma vez que grande parte do cartaz tem coincidido ao longo dos anos com o dos NOS Alive. A confirmação foi dada esta terça-feira no Twitter da banda.

Os Faith No More juntam-se assim a Billie Eilish, Finseas, Cage The Elephant e Anderson Paak no palco principal. Para o mesmo dia, mas no palco Sagres estão confirmados Caribou e Hobo Johnson and The Lovemakers.