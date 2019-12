O alerta é da polícia federal dos Estados Unidos, o FBI, mas tornou-se público através da conta de Twitter do senador democrata Chuck Schumer: “Um alerta para partilhar com a minha família e amigos: neste ano, enquanto milhões estão a fazer o download da FaceApp, perguntei ao FBI se a app era segura. O FBI acabou de me responder. E disseram-me que qualquer app ou produto desenvolvido na Rússia, como a FaceApp, é uma potencial ameaça de contrainteligência”.

A warning to share with your family & friends:

This year when millions were downloading #FaceApp, I asked the FBI if the app was safe.

Well, the FBI just responded.

And they told me any app or product developed in Russia like FaceApp is a potential counterintelligence threat. pic.twitter.com/ioMzpp2Xi5

— Chuck Schumer (@SenSchumer) December 2, 2019