Há dias em que se caça com cão e gato mas a fome não passa (a crónica do Sp. Covilhã-Benfica)

Existem três palavras que esta temporada, para o Benfica, têm estado intrinsecamente ligadas a outras três. Têm pouco a ver umas com as outras, não nos lembramos automaticamente de umas quando pensamos nas outras e a explicação tem de ser feita com recurso ao óbvio e sem grandes curvas no significado mais direto. Falamos de fase de grupos e obrigado a ganhar.

De forma mais evidente e imediata, a ligação entre os dois conjuntos de três palavras tem sido urgente para o Benfica no que toca à Liga dos Campeões. Com exceção para as primeiras duas jornadas da competição europeia, a verdade é que o segundo conjunto começou a aparecer logo depois do primeiro quando as contas se complicaram para os encarnados. Na passada quarta-feira, depois do empate na Alemanha e a ausência da realização do segundo grupo de palavras, a emergência da conexão esvaiu-se. Quem é como quem diz, por palavras mais simples, que o Benfica já não tem hipótese de chegar aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Ora, menos de uma semana depois e já após uma jornada da Primeira Liga ultrapassada com sucesso perante um inofensivo Marítimo, os dois conjuntos de palavras voltavam a surgir no horizonte encarnado. Depois do empate na Luz com o V. Guimarães na primeira jornada, o Benfica visitava o Sp. Covilhã no segundo jogo da fase de grupos da Taça da Liga e estava praticamente obrigado a ganhar. Isto porque, à entrada para o encontro, as quatro equipas do Grupo B estavam empatadas com um ponto cada uma e era necessário não complicar ainda mais a matemática da passagem à fase seguinte. E para que o desempate, caso este se coloque no final das três jornadas, seja ainda mais simples, juntava-se aos dois grupos de três palavras que já conhecemos um terceiro: é aconselhável golear.

Depois de convocar todo o plantel disponível — mas já a saber que não ia poder contar com André Almeida, que saiu tocado do jogo com o Marítimo e está em dúvida para a visita de sexta-feira ao Bessa –, Bruno Lage só resgatou Rúben Dias do onze inicial que goleou os madeirenses na Luz. Zlobin era o eleito para a baliza, Tomás Tavares e Nuno Tavares tomavam conta das laterais da defesa, Jardel fazia companhia a Rúben Dias no eixo, Gedson, Florentino, Samaris estavam no meio-campo e Zivkovic (que ainda nem tinha sido convocado esta temporada) juntava-se a Raúl de Tomás e Jota no ataque. Pela frente estava um Sp. Covilhã que empatou com o V. Setúbal no arranque da Taça da Liga e está em quinto na Segunda Liga.

Com um onze inicial muito jovem — a média de idades ficava pelos 23 anos — e com a maioria dos elementos a pertencerem à formação encarnada, o Benfica precisou de se adaptar à forma como o Sp. Covilhã queria estar no jogo nos minutos iniciais. A equipa de Ricardo Soares não se escondeu no próprio meio-campo e foi à procura de uma surpresa que pudesse desequilibrar as contas da partida, com Adriano a aproveitar um desentendimento entre Zlobin e Rúben Dias para obrigar o guarda-redes russo a uma grande defesa (5′). O conjunto da Segunda Liga foi recuando com o avançar da primeira parte, fruto também do crescimento do Benfica na partida, mas nunca se remeteu totalmente à defesa e manteve sempre Daffé e Adriano, os dois elementos mais adiantados, numa zona de fácil transição ofensiva.

A equipa de Bruno Lage, que tinha em Florentino o médio mais recuado e mais próximo dos centrais, foi subindo no terreno com o passar do tempo mas tinha dificuldades em entrar no último terço adversário, acabando por rendilhar o jogo de forma algo infrutífera. Com Zivkovic na direita e Jota caído no corredor contrário, Raúl de Tomás andava muito isolado na frente de ataque e tinha de baixar vários metros para tentar intrometer-se em zonas mais interiores. Gedson, o elemento mais móvel do meio-campo, era a ligação entre o setor intermédio e o mais adiantado e foi mesmo o melhor do Benfica na primeira parte — beneficiando até da melhor oportunidade dos encarnados, com um cabeceamento à trave depois de um desvio de Rúben Dias na sequência de um livre (12′). Raúl de Tomás também ficou perto de abrir o marcador, com um remate à meia-volta depois de um grande passe de Tomás Tavares (31′), mas o Sp. Covilhã continuava a causar perigo no contra-ataque e a deixar Zlobin em sobressalto, principalmente porque a transição defensiva encarnada estava a ser demasiado macia.

