O Conselho Superior de Magistratura (CSM) aplicou uma pena de demissão ao juiz desembargador Rui Rangel, arguido na Operação Lex, no âmbito do processo disciplinar aberto na sequência dessa investigação. É a pena mais grave de uma lista de sete penas possíveis previstas no Estatuto dos Magistrados Judiciais. Quanto à juíza Fátima Galante, também arguida, foi condenada à pena disciplinar de aposentação compulsiva — a segunda pena mais grave.

As penas aplicadas “referem-se a factos praticados no exercício de funções conexos com matéria criminal ainda em segredo de justiça”, informa o CSM num comunicado enviado na sequência do plenário realizado esta terça-feira em que foram decididas as penas.

O CSM não detalhar quais foram os “factos praticados” pelos juízes que levaram à aplicação destas penas uma vez que “estão estritamente ligados” à matéria criminal que se encontra em segredo de justiça, neste caso . “Não pode o Conselho Superior da Magistratura divulgar neste momento a matéria concretamente apurada nestes ilícito”, lê-se no comunicado.

(em atualização)