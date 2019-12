Um dia depois da notícia do Observador que dava conta do corte da luz e da água nas sedes das claques Juventude Leonina e Directivo Ultras XXI esta segunda-feira, primeiro dia útil do mês, a primeira confirmou através de comunicado o facto e falou no que considera ser “mais um ato de perseguição da Direção do Sporting”.

“A Juventude Leonina foi ontem [segunda-feira] surpreendida com mais um ato de perseguição por parte da Direção do Sporting. Como a nossa equipa de futebol está a fazer um Campeonato brilhante, e que como claramente a culpa disso é dos Grupos Organizados de Adeptos, a primeira medida desta Direção, após o jogo em Barcelos, foi cortar a água e a luz à sede da Juventude Leonina”, começou por referir a claque.

“É caso para dizer, que em relação à equipa de futebol, Frederico Varandas continua a não estar preocupado… pois realmente o grande problema do Sporting são aqueles que percorrem o País de lés a lés, ao frio, à chuva, que gastam do seu ordenado e abdicam de estar com as suas famílias para apoiar o Sporting. Posto isto e na sequência dos acontecimentos ocorridos no jogo Gil Vicente-Sporting, em que vários adeptos se viram impedidos de entrar com os seus cachecóis e camisolas, a Juventude Leonina, na qualidade de associada da Associação Portuguesa de Defesa do Adepto, e através da mesma, fez chegar uma queixa à Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto”, acrescentou a Juventude Leonina no mesmo comunicado.

Em atualização