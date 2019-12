Os pianistas Maria João Pires e Júlio Resende apresentam-se este mês em dois “concertos inéditos” no Centro de Artes de Belgais, em Escalos de Baixo, Castelo Branco, foi terça-feira anunciado.

Maria João Pires e Júlio Resende apresentam-me “juntos num diálogo musical, em dois concertos inéditos em Belgais nos dias 14 e 15 de dezembro”, refere a empresa de agenciamento e produção cultural Fado in a Box num comunicado terça-feira divulgado. “Maria João Pires e Júlio Resende, juntos a fazer nova música, a reinventar a receita de um concerto. […] Será um concerto feito de muitos sabores, de novas formas de apreciar o alimento musical, com a família de ouvintes à volta”, lê-se no comunicado. De acordo com a Fado in a Box, os bilhetes para o concerto de dia 14 já estão esgotados.

Maria João Pires criou em 1999 o Centro Belgais para o Estudo das Artes, em Escalos de Baixo, Castelo Branco, um projeto educativo, pedagógico e cultural, com impacto na região, que chegou a ter o apoio do Ministério da Educação. Dez anos depois, em 2009, o centro encerrou alegando na altura uma “difícil situação económico-financeira”. No ano passado, o projeto foi renovado e reativado como Centro de Artes de Belgais, disponibilizando e retiros musicais, espaço para atuações e oficinas de música. Há ainda uma valência de alojamento e de produção de azeite, como se lê na página oficial.

Maria João Pires nasceu em Lisboa, a 23 de julho de 1944. É a mais internacional e reputada das pianistas portuguesas, com um percurso artístico que remonta a finais dos anos 1940, quando se apresentou pela primeira vez em público, aos quatro anos. Entre os prémios conquistados pelo talento artístico contam-se o primeiro prémio do concurso internacional Beethoven (1970), o prémio do Conselho Internacional da Música, pertencente à UNESCO (1970), e o Prémio Pessoa (1989).

O pianista e compositor Júlio Resende começou o seu percurso no jazz, passando depois pelo fado, pela palavra e o pop-rock. Depois de gravar em quarteto e trio os três primeiros álbuns, “Amália por Júlio Resende” (2013) foi o primeiro trabalho a solo do pianista. Em “Poesia Homónima” (2015), musicou poemas de Eugénio de Andrade e de Gonçalo M. Tavares na voz do psiquiatra Júlio Machado Vaz.

Júlio Resende integra também a banda Alexander Search, projeto inspirado na poesia inglesa de Fernando Pessoa em que os músicos, tal como o poeta, assumem personagens e cujo álbum de estreia foi editado em 2017. Além disso, já tocou com intérpretes como Aldina Duarte, Cuca Roseta, Ana Bacalhau, Cristina Branco, Silvia Pérez Cruz e Ana Moura. O álbum mais recente de Júlio Resende, “Cinderella Cyborg”, foi editado em outubro do ano passado.