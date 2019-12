Se é daqueles homens que não sabe o que comprar para a namorada ou para a esposa, não é o único. E provavelmente sofre do mesmo mal com a sua mãe ou a irmã. Talvez com as filhas não porque, deixe-nos adivinhar, é a mãe que trata desse assunto. Caaaalma! A maioria dos homens fica às avessas porque não sabe o que é que uma mulher vai gostar de receber. Uma mala? Um perfume? E se não gostar? Uma roupa? E se não servir? Livros? Gadgets? Joias?

Guarde as dores de cabeça para outras coisas porque preparámos uma listinha simpática com aqueles presentes que todas as mulheres vão adorar. Sem falhas e caras de desilusão. Só muito amor.

O icónico Black Opium representa o poder das mulheres. Intensas, ousadas e originais. Ao já único e intemporal frasco rosa, junta-se agora a sua versão mais intensa, em azul. PVP. 85, 70€ (50m 9 fotos

