Pelas tascas de Lisboa

A simplicidade destas mesas encontra-se com uma edição de nível Michelin para festejar a cultura do prato do dia, essa instituição cada vez mais rara. E nada melhor que fazê-lo em dose tripla, para uma barrigada de opções: temos um livro (24,90 euros o volume), um jogo de memória e um arquivo online. Pelas tascas de Lisboa é um projeto do atelier de arquitetura FrameColectivo em parceria com a STET Livros & Fotografia, que cruza o talento de trinta autores que prestam homenagem ao mais popular dos restaurantes, essencial na cultura lisboeta. As últimas cinco décadas desta história feita de casas de pasto e tabernas, carvoarias e adegas, são revistas através de fotografias, textos e ensaios gráficos.

Pablo Picasso: The Impossible Collection

Coube a Diana Widmaier Picasso, neta do mestre malaguenho, assumir a curadoria desta resenha que vai além dos trabalhos mais emblemáticos do pintor. O resultado é um imponente calhamaço (820 euros), editado pela Assouline, que concentra nestes 10 quilos, 200 páginas e mais de 100 ilustrações uma montra de luxo que jamais poderia ser adquirida no seu total por um só colecionador. Dos quadros à escultura, Pablo Picasso: The Impossible Collection promete surpreender os fãs que se ficam por Guernica e pelos trabalhos mais célebres na esfera do cubismo.

Window to the World

Há mil exemplares disponíveis, cada qual à distância de 1750 euros. Afinal, falamos de uma edição limitada, numerada e assinada por David Hockney, que nos anos mais recentes tem recorrido ao iPhone e iPad como fiéis ferramentas de desenho, em consonância com os nossos dias. Um corpo de trabalho imprimido em grande formato que revelam boa parte das paisagens alcançadas pelo artista britânico a partir da janela da sua casa no Yorkshire. Window to the World é uma edição Taschen.

A Viagem

Quase em modo de balanço e/ou retrospetiva surge, em 2019, a vontade de compilar alguns dos projetos mais relevantes em livro, desde o arranque em 2012. Com morada entre a Estrela, em Lisboa, e a Foz, no Porto, o atelier Ding Dong lança A Viagem, um volume (45 euros) que pretende ir além da coleção de objetos realizados, focando antes essa experiência que é o processo de criação de cada projeto, em particular de uma casa. Com fotografias da autoria de Bruno Nacarato, a retrospetiva resume o trabalho de arquitetura e design de interiores desenvolvido desde 2012.

Chanel: The Impossible Collection

Pode não ser impossível mas é uma tarefa no mínimo hercúlea: condensar num só volume (neste caso da Assouline) todo o espírito criativo e transformador de Gabrielle Chanel, que como poucos soube antecipar o curso da moda contemporânea e, acima de tudo, definir um estilo e um legado para os tempos de hoje e amanhã. Chanel: The Impossible Collection revisita a fundação da maison para chegar até à era Karl Lagerfeld. Uma obra monumental (812 euros), com curadoria da jornalista de moda Alexandra Fury, que reúne 100 looks icónicos da etiqueta francesa, do intemporal little black dress ao imaculado fato de tweed.

Game of Thrones: The Costumes

Continuamos no campo da moda, agora numa versão um pouco mais ficcional. O furor em volta da saga Guerra dos Tronos segue de pedra e cal, e se tem uma predileção acima de média pelo premiado guarda-roupa da série, este volume foi feito por medida para o seu gosto. Michele Clapton, designer ao leme das criações que encantaram os fãs deste formato transmitido pela HBO, partilha todos os detalhes da confeção, num guia que nos leva pelos heróis e vilões de Westeros (por 40 euros), da primeira à oitava série e com selo oficial da Insight Editions.

