Entre 110 candidatos, divididos por 10 categorias, o Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio – a versão topo de gama do SUV de Arese – voltou a merecer a preferência dos alemães. Desta feita, no concurso “Sportscars of the Year”, promovido pela revista Auto Bild Sportscars, cujos leitores atribuíram ao modelo italiano a distinção máxima na categoria “SUV de Importação”.

“A aceitação do Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio no exclusivo círculo dos ‘Sportscars of the Year’ demonstra de forma inequívoca o elevado estatuto que o nosso SUV goza entre os fãs de viaturas desportivas”, declarou a responsável pelo Marketing da Alfa Romeo e da Jeep, Cristina Mauri. “Além de ser um dos veículos mais potentes do segmento, o Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio é também um autêntico desportivo, graças à sua dinâmica de condução e agilidade”, destacou.

Sob o capot, a versão do Stelvio que ostenta o trevo de quatro folhas monta um V6 biturbo de 2,9 litros com 510 cv. A potência é passada às quatro rodas através do sistema de tracção integral AlfaTM Q4, trunfo a que o Stelvio Quadrifoglio alia o diferencial de deslizamento limitado com vectorização activa de binário no eixo traseiro e o Alfa Chassis Domain Control, uma espécie de “cérebro” do SUV que gere, em tempo real, todos os dispositivos electrónicos que intervêm no comportamento.