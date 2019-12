A tutela do subsistema de saúde dos funcionário públicos, atualmente dependente da Saúde e das Finanças, deverá mudar para o Ministério Modernização do Estado e da Administração Pública (MMEAP), segundo avança o Expresso que garante que esta alteração será publicada em breve no Diário da República, integrada na nova Lei Orgânica do Governo.

Desde 2016 que a tutela deste instituto público era também partilhada pelo Ministério das Finanças. Em princípio o que passou para este ministério manter-se-á, mas o que estava na Saúde ficará na tutela do ministério liderado por Alexandra Leitão, refere aquele semanário.

Uma auditoria recente do Tribunal de Contas concluiu que nos últimos quatro anos pouco ou nada foi feito para repor a sustentabilidade financeira da ADSE. E se nada for feito agora, o subsistema de saúde da função pública entrará em défice já no próximo ano. Estes foram dois dos principais alertas de uma auditoria de acompanhamento ao sistema de proteção da saúde dos funcionários e reformados do Estado, que concluiu, entre outras, que as “recomendações do Tribunal de Contas, feitas em 2015 e 2016, que visavam a sustentabilidade financeira da ADSE não foram implementadas”. O documento aponta o dedo ao ministério das Finanças, mas também ao da Saúde, que passou a ter tutela conjunta da ADSE em 2016.

A missão da ADSE, um instituto público com autonomia administrativa e património próprio, é, segundo o seu site, “assegurar a proteção aos seus beneficiários nos domínios da promoção da saúde, prevenção da doença, tratamento e reabilitação”. Mas neste momento, lembra a auditoria, enfrenta alguns problema. Há menos funcionários públicos contribuintes, mais velhos e mais beneficiários isentos de contribuição fazem parte da equação que desequilibra as contas do subsistema de saúde do Estado.

Uma parte deste resultado deve-se à demografia, mas não apenas. Uma das principais denúncias feitas nesta auditoria de acompanhamento, divulgada esta quarta-feira, é a da ausência de uma decisão apontada como fundamental para a sobrevivência da ADSE: a abertura do sistema a novos aderentes, em particular com idades entre os 30 e os 40 anos, cujo número caiu 42% entre 2013 e 2017. E, conclui, o Tribunal de Contas, “nada se fez para contrariar esta tendência”.