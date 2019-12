A partir desta quinta-feira, os utilizadores das trotinetes elétricas da Circ podem subscrever um de três pacotes mensais nas cidades em que a startup opera. Portugal é um dos primeiros mercados onde esta opção está disponível.

Há três opções de utilização mensal: o planoLight custa 9,99 euros e inclui desbloqueios gratuitos e ilimitados das trotinetes, acrescendo o preço de utilização (15 cêntimos por minuto); o Smart custa 24,99 euros e tem desbloqueios gratuitos e ilimitados de segunda a sexta-feira, com direito a 30 minutos de viagem grátis por dia; e o Star, que custa 49,90 euros e inclui desbloqueios ilimitados e 60 minutos de viagem grátis por dia, de segunda a domingo.

A Circ está hoje em diversas cidades portuguesas e estamos a liderar o mercado. Milhares de pessoas viajam diariamente nas nossas trotinetes e queremos recompensar os nossos utilizadores mais frequentes. O modelo de assinatura é uma confirmação do compromisso da Circ com Portugal e da inclusão de nosso serviço na mobilidade diária nas cidades portuguesas onde estamos presentes”, refere Felix Petersen, director-geral da startup em Portugal.

A Circ foi fundada no final de 2018 sob a marca “Flash”. As trotinetes elétricas da empresa estão disponíveis em sete países em sete países e mais de 40 cidades. Em Portugal, a empresa está presente em Lisboa, Almada, Cascais, Matosinhos, Figueira da Foz, Vila Nova de Gaia e Braga.

Esta semana, a startup também estreou mundialmente uma funcionalidade que reconhece se o utilizador está a usar capacete quando viaja de trotinete. Esta tecnologia combina a visão computadorizada com inteligência artificial e convida o utilizador a tirar uma selfie para usufruir de um desconto de 25% no preço final, caso esteja a utilizar capacete. “A inovação está no nosso DNA e Portugal é um bom mercado para testar os nossos lançamentos”, diz Feliz Petersen.

O mercado de trotinetes elétricas é recente, mas já conta com várias operadoras. Só em Lisboa, a empresa tem como concorrentes marcas como a Jump, Lime, Hive, Tier, Bungo, Bird ou Frog.